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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 27 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов был признан первой звездой матча. Российский форвард оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу.

Голкиперы «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Сергей Бобровский и Семён Варламов соответственно оформили первые шат-ауты в новых командах. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 32 броска, одержав вторую победу кряду. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл первый матч после травмы.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»32 из 3397,02:1
Варламов«Айлендерс»27 из 27100,01:0
Бобровский«Флорида»22 из 22100,04:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)«Питтсбург»0+00061050%19.45
Панарин (н)«Рейнджерс»0+1+10310-17.26
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0+10310-14.54
Гурьянов (н)«Даллас»2+0+20721-14.08
Радулов (н)«Даллас»1+0+14301-13.55
Наместников (н)«Оттава»0+0-20310-17.48
Дадонов (н)«Флорида»0+0+20000-14.30
Михеев (н)«Торонто»0+1+10201-18.28
Свечников (н)«Каролина»0+1-24420-14.27
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+1001300%13.29
Каменев (н)«Колорадо»0+00001050%10.29
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0-10110-09.51
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+0005000%16.47
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10203-21.30
Проворов (з)«Филадельфия»1+1+10711-28.06
Гавриков (з)«Коламбус»0+000106-16.16
Задоров (з)«Колорадо»0+0-10234-20.45
Куликов (з)«Виннипег»0+0+12311-23.15
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