Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 ноября 2019 года

2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 27 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов был признан первой звездой матча. Российский форвард оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу.

Голкиперы «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Сергей Бобровский и Семён Варламов соответственно оформили первые шат-ауты в новых командах. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 32 броска, одержав вторую победу кряду. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл первый матч после травмы.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 32 из 33 97,0 2:1 Варламов «Айлендерс» 27 из 27 100,0 1:0 Бобровский «Флорида» 22 из 22 100,0 4:0