Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 2 ноября 2019 года

2 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 13 матчей, в которых принял участие 21 российский хоккеист.
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 14 минут 27 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «-2». Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов был признан первой звездой матча. Российский форвард оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу.
Голкиперы «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Сергей Бобровский и Семён Варламов соответственно оформили первые шат-ауты в новых командах. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 32 броска, одержав вторую победу кряду. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл первый матч после травмы.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|32 из 33
|97,0
|2:1
|Варламов
|«Айлендерс»
|27 из 27
|100,0
|1:0
|Бобровский
|«Флорида»
|22 из 22
|100,0
|4:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|0
|0
|6
|1
|0
|50%
|19.45
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|17.26
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|14.54
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|2+0
|+2
|0
|7
|2
|1
|-
|14.08
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|+1
|4
|3
|0
|1
|-
|13.55
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-2
|0
|3
|1
|0
|-
|17.48
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|+2
|0
|0
|0
|0
|-
|14.30
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+1
|+1
|0
|2
|0
|1
|-
|18.28
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|-2
|4
|4
|2
|0
|-
|14.27
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|1
|3
|0
|0%
|13.29
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|50%
|10.29
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|0
|-
|09.51
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|0
|0%
|16.47
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|3
|-
|21.30
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|1+1
|+1
|0
|7
|1
|1
|-
|28.06
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|6
|-
|16.16
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|2
|3
|4
|-
|20.45
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|2
|3
|1
|1
|-
|23.15
- 3 ноября 2019
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
07:56
-
07:38
-
07:11
-
07:00
-
06:33
-
06:12
-
06:06
-
06:00
-
05:31
-
05:23
-
05:14
-
05:13
-
04:50
-
04:48
-
03:02
-
02:52
-
00:00
- 2 ноября 2019
-
23:45
-
23:32
-
23:30
-
23:14
-
22:47
-
22:42
-
22:31
-
22:20
-
21:59
-
21:39
-
21:11
-
20:56
-
20:43
-
20:29