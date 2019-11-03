Нападающий фарм-клуба «Торонто» Коршков забросил шестую шайбу в сезоне АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Торонто Марлис» в серии послематчевых бросков уступил «Лаваль Рокет». Результативный матч завершился со счётом 6:5 Б в пользу фарм-клуба «Монреаль Канадиенс».

Статистика Егора Коршкова в регулярном чемпионате АХЛ сезона-2019/20

Нападающий «Торонто» Егор Коршков отметился заброшенной шайбой, удачно подставив клюшку после наброса Джереми Бракко. У российского нападающего этот гол стал шестым в сезоне. В нынешнем чемпионате АХЛ Егор отыграл 10 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто»

Главной звездой матча признан нападающий «Лаваля» Алекс Белзиль, реализовавший победный буллит.