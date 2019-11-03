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Нападающий фарм-клуба «Торонто» Коршков забросил шестую шайбу в сезоне АХЛ

Нападающий фарм-клуба «Торонто» Коршков забросил шестую шайбу в сезоне АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Торонто Марлис» в серии послематчевых бросков уступил «Лаваль Рокет». Результативный матч завершился со счётом 6:5 Б в пользу фарм-клуба «Монреаль Канадиенс».

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Нападающий «Торонто» Егор Коршков отметился заброшенной шайбой, удачно подставив клюшку после наброса Джереми Бракко. У российского нападающего этот гол стал шестым в сезоне. В нынешнем чемпионате АХЛ Егор отыграл 10 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торонто»

Главной звездой матча признан нападающий «Лаваля» Алекс Белзиль, реализовавший победный буллит.

АХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Лаваль Рокет
Лаваль
Окончен
6 : 5
Б
Торонто Марлис
Торонто
0:1 Коршков (Бракко, Сандин) – 06:37'   0:2 Сандин (Макмастер, Лильегрен) – 31:58'   1:2 Кокс (Юульсен, Vejdemo) – 34:33'   2:2 Уис (Олофссон) – 36:21'   2:3 Арчибальд (Уилсон) – 42:35'   2:4 Бракко (Петан, Агостино) – 47:45'   3:4 Vejdemo (Олофссон, Кокс) – 51:00'   3:5 Оберг (Лильегрен, Энгвалль) – 53:08'   4:5 Юдон (Уис, Пека) – 56:00'   5:5 Юдон (Лескинен, Уис) – 58:16'   6:5 Belzile – 65:00' (ПБ)
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