Одержит ли московское «Динамо» шестую победу подряд?
Сегодня, 3 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Салават Юлаев» — «Динамо» Мн;
— «Металлург» Мг — «Сибирь»;
— СКА — «Динамо» Р;
— ХК «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Авангард» — «Динамо» М.
Принять участие в опросе можно в Playbuzz
Центральный матч игрового дня пройдёт в Балашихе, где омский «Авангард» примет московское «Динамо». Подопечные Владимира Крикунова подходят к встрече в ранге лидера дивизиона Боброва и с пятиматчевой победной серией. На этой неделе команды уже встречались в Москве. Бело-голубые одержали победу со счётом 1:0, а автором единственной шайбы стал капитан динамовцев Вадим Шипачёв.
Крикунов: я же говорил вам — подождите немного, «Динамо» запоёт
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