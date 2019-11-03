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«Авангард» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
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Одержит ли московское «Динамо» шестую победу подряд?

Одержит ли московское «Динамо» шестую победу подряд?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 3 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Салават Юлаев» — «Динамо» Мн;
— «Металлург» Мг — «Сибирь»;
— СКА — «Динамо» Р;
— ХК «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Авангард» — «Динамо» М.

Принять участие в опросе можно в Playbuzz

Центральный матч игрового дня пройдёт в Балашихе, где омский «Авангард» примет московское «Динамо». Подопечные Владимира Крикунова подходят к встрече в ранге лидера дивизиона Боброва и с пятиматчевой победной серией. На этой неделе команды уже встречались в Москве. Бело-голубые одержали победу со счётом 1:0, а автором единственной шайбы стал капитан динамовцев Вадим Шипачёв.

Крикунов: я же говорил вам — подождите немного, «Динамо» запоёт
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