Одержит ли московское «Динамо» шестую победу подряд?

Сегодня, 3 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Салават Юлаев» — «Динамо» Мн;

— «Металлург» Мг — «Сибирь»;

— СКА — «Динамо» Р;

— ХК «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Авангард» — «Динамо» М.

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Центральный матч игрового дня пройдёт в Балашихе, где омский «Авангард» примет московское «Динамо». Подопечные Владимира Крикунова подходят к встрече в ранге лидера дивизиона Боброва и с пятиматчевой победной серией. На этой неделе команды уже встречались в Москве. Бело-голубые одержали победу со счётом 1:0, а автором единственной шайбы стал капитан динамовцев Вадим Шипачёв.