Крикунов: я же говорил вам — подождите немного, «Динамо» запоёт

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1).



«Благодарю наших болельщиков за поддержку. А что касается игры, то в начале матча нахватали ненужных удалений. Было сложно, но смогли выстоять. Потом забить ещё сумели, и всё неплохо пошло. В третьем периоде немного расслабились, соперник перехватил инициативу и имел моменты, а мы успокоились. Где-то полпериода просыпались и дальше уже более-менее начали играть. Молодцы, ребята, хватило сил на сегодняшний матч после непростой игры с «Авангардом». Сегодня все работали — от первого до четвёртого звена, и кстати, четвёртое звено задало тон игре.



Знаете, у некоторых тренеров есть запланированный спад, а вот у нас плановый подъём. Мы и до матча с ЦСКА два матча по 6:3 выиграли. Я же говорил, команда просто не в голосе была, подождите немного, запоёт. Когда у нас будет запланированный спад? А у нас не будет. Я же говорил, у некоторых так было. Невнимательно вы слушаете.



У меня нет головной боли с выбором вратаря. Всё нормально у нас. Всё идёт как идёт. Могу сказать, что после перерыва будет уже Ерёменко играть. Да, с «Авангардом» сыграет снова Бочаров.



Конечно, хорошо, когда есть возможность полностью выставить на игру взрослый состав, все 20 человек. Да у нас и больше некого выставлять», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» победило в пятом матче подряд, обыграв «Салават Юлаев»