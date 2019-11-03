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Куинн: у Панарина выдался хороший вечер. Между ним и Строумом есть химия

Куинн: у Панарина выдался хороший вечер. Между ним и Строумом есть химия
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (2:1).

«Сегодня показали хорошее движение. Тем не менее в нашей игре были и недочёты по всему льду. К тому же упустили прекрасные моменты, чтобы сделать счёт 3:1. Ключевым фактором, определившим исход матча, стало наше меньшинство.

Игра Панарина? Я определённо заметил химию между ним и Строумом. У Артемия выдался хороший вечер», — цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Панарин отдал результативную передачу во втором периоде встречи. Россиянин ассистировал нападающему Райану Строуму, тем самым продлив серию с набранными очками до четырёх матчей.

Панарин продлил результативную серию до четырёх игр, отдав классный пас Строуму
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