Одноклубник оттолкнул Михеева во время празднования гола. Видео

«Торонто Мэйпл Лифс» выиграл у «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Андреас Юнссон. Голами в составе победителей также отметились Каспери Капанен, Джейсон Спецца и Митчелл Марнер.

Форвард «Торонто» Илья Михеев отдал результативную передачу. Сначала гол Спеццы был записан на Михеева, однако после нескольких повторов было определено, что последним из игроков «Мэйпл Лифс» шайбы коснулся ветеран Спецца. Во время празднования гола защитник «Торонто» Трэвис Дермотт оттолкнул Михеева от одноклубников.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ