«Салават» — «Динамо» Мн: Энрот был заменён после шести пропущенных шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимает в Уфе минское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 28-й минуте тренерский штаб гостей принял решение заменить основного вратаря Юнаса Энрота на Никиту Толопило. К тому моменту шведский голкипер пропустил шесть шайб.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Коледов, Умарк — Бурмистров— Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков;

Панин— Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец — Гареев, Баранов— Картаев — Майоров.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Толопило);

Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;

Денисов — Евенко, Мартынов — Степанов— Демков;

Знахаренко — Бокун, Грецкий— Ковыршин — Павленко;

Дюков, Дадонов — Китаров — Павлович, Феоктистов.