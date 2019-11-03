«Салават» — «Динамо» Мн: Энрот был заменён после шести пропущенных шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимает в Уфе минское «Динамо». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 28-й минуте тренерский штаб гостей принял решение заменить основного вратаря Юнаса Энрота на Никиту Толопило. К тому моменту шведский голкипер пропустил шесть шайб.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Коледов, Умарк — Бурмистров— Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Хохряков;
Панин— Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец — Гареев, Баранов— Картаев — Майоров.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Толопило);
Готовец — Ерёменко, А. Костицын — Шор — Спунер;
Денисов — Евенко, Мартынов — Степанов— Демков;
Знахаренко — Бокун, Грецкий— Ковыршин — Павленко;
Дюков, Дадонов — Китаров — Павлович, Феоктистов.
- 3 ноября 2019
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