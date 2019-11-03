Поражение в матче с «Салаватом» — самое крупное в истории «Динамо» Мн в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал в Уфе минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 9:1 в пользу башкирского клуба. Минчане продлили серию поражений до 11 матчей.
Поражение стало самым крупным в истории «зубров» в КХЛ. Последний раз минчане пропускали девять шайб в сезоне-2016/17 в матче с «Витязем» (6:9). Тогда командой также руководил Крэйг Вудкрофт.
Солидного преимущества хозяева добились уже в первом периоде, когда в ворота минчан влетели четыре шайбы. Точные броски на свой счёт записали Никита Сошников, Александр Кадейкин, Владимир Жарков и Захар Арзамасцев. Во втором периоде Линус Умарк и Теэму Хартикайнен упрочили преимущество хозяев — в обоих случаях уфимцам удалось реализовать большинство. На 36-й минуте «зубры» отыграли один гол стараниями Владислава Ерёменко, отличившегося в формате «5 на 4». После этого хозяева ответили голами Дмитрия Кугрышева, Сошникова и Кадейкина.
- 3 ноября 2019
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