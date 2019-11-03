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И. Воробьёв: О’Делл и Буйницкий могут вернуться в строй после перерыва

И. Воробьёв: О’Делл и Буйницкий могут вернуться в строй после перерыва
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился эмоциями после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:1).

«Молодцы ребята, отработали и забили в нужный момент, где надо, оборонялись здорово. Командная игра такая получилась, рабочая, от обороны, хорошая.

Возможно, в первом периоде проигрывали по броскам, поскольку соперник был немного свежее, на день дольше была у них пауза. В принципе да, было несколько контратак, но в целом по работе претензий нет.

Надеемся, что О’Делл и Буйницкий будут в строю после паузы на матчи сборных. По остальным пока вопросы», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Магнитки».

«Сибирь» прервала серию из шести побед, а «Металлург» одержал седьмую победу в восьми матчах.

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