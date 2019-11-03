Бурдасов: СКА сдаваться не намерен, всё будет нормально

Нападающий СКА Антон Бурдасов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3 Б).



«Позволили рижанам сравнять счёт из-за своих ошибок. Такое случается в хоккее. Самое главное, что поработали и победили. Никто сдаваться не намерен — всё будет нормально. Мы в каждом матче выкладываемся по максимуму. Соперники непростые — поэтому такие результаты. Никто не хочет уступать.



Хелльберг – профессионал. Он всегда готов. Разминается перед игрой, даже если стал вторым. Между периодами держит себя в тонусе. Просто вышел и сделал свою работу», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

13 ноября «армейцы» проведут выездной матч с «Амуром», а рижская команда 12-го числа примет на своей площадке «Салават Юлаев».