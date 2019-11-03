Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бурдасов: СКА сдаваться не намерен, всё будет нормально

Бурдасов: СКА сдаваться не намерен, всё будет нормально
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Антон Бурдасов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3 Б).

«Позволили рижанам сравнять счёт из-за своих ошибок. Такое случается в хоккее. Самое главное, что поработали и победили. Никто сдаваться не намерен — всё будет нормально. Мы в каждом матче выкладываемся по максимуму. Соперники непростые — поэтому такие результаты. Никто не хочет уступать.

Хелльберг – профессионал. Он всегда готов. Разминается перед игрой, даже если стал вторым. Между периодами держит себя в тонусе. Просто вышел и сделал свою работу», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

13 ноября «армейцы» проведут выездной матч с «Амуром», а рижская команда 12-го числа примет на своей площадке «Салават Юлаев».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019