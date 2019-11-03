Хиетанен: «Динамо» сделало классный камбэк, но этого оказалось недостаточно

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен поделился эмоциями после матча с «Авангардом» (3:4).



«Мы знали, что будет тяжёлый матч. В течение двух первых периодов соперник смотрелся лучше, чем «Динамо». Впрочем, наша команда сделала классный камбэк в третьем игровом отрезке, но этого оказалось недостаточно. В концовке «Динамо» показало неплохую игру, но думаю, что мы способны на большее.



Конечно, я всегда стараюсь бросать, если есть такая возможность. За первые два периода у нас было одно большинство, и его мы реализовали. Можно сказать, что игра в большинстве «Динамо» удалась. Впрочем, в первые 40 минут при игре в формате «5 на 5» ничего создать не удалось.



Нам нужно было больше владеть шайбой в зоне соперника, изматывать «Авангард» и создавать моменты. Создавалось ощущение, что шайба всегда была у соперника. Хозяева владели инициативой, а мы играли в своей зоне», — приводит слова Хиетанена корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.