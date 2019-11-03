Владелец «Вашингтона»: контракт с Овечкиным на 13 лет считали огромной глупостью

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис рассказал, что после заключения 13-летнего контракта с нападающим Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар НБА Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.



«После заключения сделки с Овечкиным в 2008 году мне позвонил комиссар НБА Дэвид Стерн и сказал, что это самая тупая вещь, о которой он когда-либо слышал. Он считал, что мы пожалеем об этом. Я поблагодарил его за мнение. Сейчас же, когда мне задают вопрос о контракте Александра Овечкина на 13 лет, я отвечаю, что хотел бы, чтобы это соглашение было подписано на 15 лет.



Думаю, что Овечкин стал бы самым желанным свободным агентом во всей истории НХЛ. Раньше все думали, что после окончания контракта с «Вашингтон Кэпиталз» он поедет в Монреаль, Торонто или Нью-Йорк», — приводит слова Леонсиса NBC Sports.

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