Главный тренер минского «Динамо» назвал причину поражения со счётом 1:9

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:9).
«Поздравляю Николая Цулыгина и его команду с победой. Мы знали, что нам предстоит тяжелый матч, и понимали, что «Салават» очень опытная, быстрая и мастеровитая команда. Мы подчеркнули, что надо сыграть супердисциплинированно и следовать нашему плану на игру.
К сожалению, игроки этого выбора не сделали, и наша молодость, неопытность и недостаток лидеров вылились в такой результат, который на табло. Больше всего разочаровало, что игроки не были готовы «платить цену» за победу, которая необходима для успеха в КХЛ.
Мы очень разочарованы результатом, но нам нужно идти дальше», — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Салавата».
- 3 ноября 2019
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