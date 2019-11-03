Главный тренер минского «Динамо» назвал причину поражения со счётом 1:9

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:9).



«Поздравляю Николая Цулыгина и его команду с победой. Мы знали, что нам предстоит тяжелый матч, и понимали, что «Салават» очень опытная, быстрая и мастеровитая команда. Мы подчеркнули, что надо сыграть супердисциплинированно и следовать нашему плану на игру.



К сожалению, игроки этого выбора не сделали, и наша молодость, неопытность и недостаток лидеров вылились в такой результат, который на табло. Больше всего разочаровало, что игроки не были готовы «платить цену» за победу, которая необходима для успеха в КХЛ.



Мы очень разочарованы результатом, но нам нужно идти дальше», — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Салавата».

«Салават» унизил соперника. Разъярённая Уфа показала суперхоккей Минское «Динамо» попало под горячую руку. От команды Крэйга Вудкрофта не оставили камня на камне.