«Салават» унизил соперника. Разъярённая Уфа показала суперхоккей

Обыграй «Салават Юлаев» двумя турами ранее «Сочи», команда Николая Цулыгина занимала бы сейчас второе место в Восточной конференции. Нет, конечно, можно было следом обыграть московское «Динамо», но уж больно мощный ход набрал коллектив Владимира Крикунова. А вот «Сочи» был разобранным, так как Леонид Береснев явно не справлялся со своей работой. Но, как это часто бывает, с приходом нового главного тренера (им стал Александр Андриевский) команда получила дополнительные эмоции, встряхнулась и одержала победу.

После этой игры большие вопросы возникли к лидерам уфимского клуба. В частности, к Линусу Умарку. Матч с минским «Динамо» он пропускал из-за дисквалификации, а с южным клубом сыграл слабо. Швед, с которого берёт пример весь коллектив, всегда должен держать свой высокий уровень.



Конечно, сам Умарк и все остальные хоккеисты, а также тренерский штаб Николая Цулыгина сделали выводы из случившегося. На последний матч перед паузой Евротур уфимцы вышли с сумасшедшим настроем. В гости к «Салавату» приехало минское «Динамо», проигравшее до этого 10 встреч подряд. «Зубры» ищут виновных в своих неудачах повсюду, а надо искать в себе. Это касается как канадского главного тренера, так и Михаила Грабовского. Который, видимо, возомнил себя великим специалистом. 17 бросков по воротам соперника за матч – кто в этом виноват? Судьи? Или, может, кто-то другой?

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В результате «зубров» в Уфе буквально стёрли в порошок, продлив их серию из поражений до 11 встреч. Причём шайбы забрасывались на любой вкус и цвет. Порой несчастного Юнаса Энрота было просто жаль. Шведского голкипера заменили после счёта 6:0 в пользу Уфы, когда матч «зубрами» уже был проигран.



Досталось и молодому Никите Толопило, который пропустил трижды. У «Салавата» в этот день получалось абсолютно всё. Три очка (2+1) за результативность набрал форвард Никита Сошников, который обошёл Кирилла Капризова в гонке снайперов КХЛ. В активе Никиты теперь 14 голов. Можно с полной уверенностью утверждать, что руководство уфимцев угадало с обменом, когда в СКА отправился Владимир Ткачёв, а в столицу Башкортостана переехал Сошников, уже получивший вызов в сборную. Никита буквально расцвёл в Уфе.



С аналогичными показателями (2+1) закончил встречу с «Динамо» Александр Кадейкин, Сакара Маннинен отдал три результативных передачи, а Кугрышев, помимо трёх пасов, ещё и забил. Проснулся Линус Умарк – у него 1+2. По результатам встречи капитан «Салавата» Григорий Панин заработал показатель полезности «+5», Кадейкин, Пашнин, Кугрышев и Жарков – по «+4». Вот что значит пошло.

Кроме того, нельзя не отметить три уфимских гола в большинстве, с которым ранее у «Салавата Юлаева» были проблемы. Сразу видно, что работу над ошибками проделал в том числе и тренерский штаб юлаевцев.



Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«С нашей стороны получилась хорошая и интересная игра, в которой забили много голов и реализовали свои моменты — до этого мы создавали их, но не получалось использовать. Порадовали наших болельщиков — были полные трибуны и нам это тоже помогло. Ребята играли от души. Видимо, повлияло то, что мы последние два матча проиграли. Сегодня выложились по полной и сыграли очень хороший матч.

Что касается предыдущих матчей, то в Сочи сыграли не с должным уровнем самоотдачи. Что касается встречи с московским «Динамо», то там просто не использовали свои моменты. В матче с «Сочи» не хватило сил, где-то ребята не смогли перебороть себя», — прокомментировал итоги матча главный тренер уфимского клуба.



Отчётное поражение стало самым крупным в истории «зубров» в КХЛ. Последний раз минчане пропускали девять шайб в сезоне-2016/17 в матче с «Витязем» (6:9). Тогда командой также руководил Крэйг Вудкрофт.



Вполне возможно, что следующая отставка в КХЛ случится именно в клубе из столицы Беларуси. Дела у «зубров» плохи.