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Главный фаворит драфта НХЛ-2020 пропустит игры Суперсерии со сборной России

Главный фаворит драфта НХЛ-2020 пропустит игры Суперсерии со сборной России
Хоккей / Прочие 0

Главный фаворит драфта НХЛ-2020 Алексис Лафренье пропустит игры Суперсерии со сборной России, информирует Sportsnet. Талантливый нападающий не сыграет из-за повреждения.

Расписание матчей суперсерии:

5 ноября, 3:00 (мск). Сборная QMJHL — Россия U20
6 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная QMJHL
8 ноября, 3:00. Сборная OHL — Россия U20
12 ноября, 3:00. Россия U20 — сборная OHL
14 ноября, 4:30. Сборная WHL — Россия U20
15 ноября, 4:30. Россия U20 — сборная WHL.

Полный календарь и турнирная таблица Суперсерии

Cостав сборной России на Суперсерию из игроков, выступающих в России:

Вратари: Данил Исаев («Локомотив» Ярославль), Амир Мифтахов («Барс» Казань), Глеб Носов («Зауралье» Курган).

Защитники: Глеб Бабинцев («Зауралье» Курган), Данил Валитов («Автомобилист» Екатеринбург), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева» СПб), Антон Малышев («Буран» Воронеж), Степан Островский («Адмирал» Владивосток), Даниил Пыленков («Витязь» Подольск), Сергей Телегин («Югра» Ханты-Мансийск).

Нападающие: Родион Амиров («Салават Юлаев» Уфа), Максим Грошев («Нефтехимик» Нижнекамск), Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — «СКА-Нева» СПб), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба — ЦСКА Москва), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба — «Динамо» Москва), Павел Ротенберг («Динамо» СПб), Егор Степанов («Челмет» Челябинск), Максим Соркин («Звезда» Москва), Захар Шабловский («Спартак» Москва).

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