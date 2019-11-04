Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Канарейкин: видно, что «Металлург» задвигался и вышел из кризиса

Канарейкин: видно, что «Металлург» задвигался и вышел из кризиса
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер «Металлурга» Фёдор Канарейкин поделился мнением о последних удачных результатах магнитогорской команды.

«Команда выравнивается. Появляются командные действия. Видно, что при Воробьёве коллектив заработал, задвигался и вышел из кризиса. Самое главное, что сложный этап пройден, а остальное будет зависеть от работы в этом перерыве. У «Металлурга» достаточно времени для того, чтобы обрести своё лицо и игру, которую он традиционно показывает. Сейчас выправляются такие защитники, как Береглазов, Антипин и Яковлев. Они выполняют работу в своей зоне, а также поддерживают атаки и забивают. Эти люди приходят в себя, но впереди у них ещё много работы», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву
Наконец-то в Магнитогорске появляется командная игра, а игроки понимают, что от них требуют.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019