«Локомотив» и «Адмирал» объявили составы на матч в Ярославле
«Локомотив» и «Адмирал» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 17:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Локомотив»:
Коновалов (Окоряк);
Рафиков — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Савченко — Сидоров, Красковский — Да Коста — Ильенко;
Н.Аверин, Иванов, Полунин — Свитов — Санников.
«Адмирал»:
Олкинуора (Красоткин);
Альмквист — Лалонд, Коннов — Юнг — Бакош;
Бобряшов — Дьяков, Дельнов — Мерескин — Воронин;
Мищенко — Осипов, Лисин — Вихарев — Бутузов;
Ибатуллин, Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов.
- 4 ноября 2019
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