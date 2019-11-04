«Локомотив» и «Адмирал» объявили составы на матч в Ярославле

«Локомотив» и «Адмирал» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Ярославле. Встреча состоится сегодня, 4 ноября, начало — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Локомотив»:



Коновалов (Окоряк);

Рафиков — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;

Черепанов — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Савченко — Сидоров, Красковский — Да Коста — Ильенко;

Н.Аверин, Иванов, Полунин — Свитов — Санников.



«Адмирал»:



Олкинуора (Красоткин);

Альмквист — Лалонд, Коннов — Юнг — Бакош;

Бобряшов — Дьяков, Дельнов — Мерескин — Воронин;

Мищенко — Осипов, Лисин — Вихарев — Бутузов;

Ибатуллин, Козловский, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов.