Сборная России дозаявила Андрея Кузьменко на Кубок Карьяла

Нападающий СКА Андрей Кузьменко отправится на Кубок Карьяла в составе сборной России. Об этом сообщается в «твиттере» Федерации хоккея России.
Кроме того, форвард Артур Каюмов заменит в составе Павла Порядина, который отправится в расположение олимпийской сборной. Вратарь Андрей Тихомиров заменит в олимпийской сборной получившего повреждение Алексея Мельничука.
Обновлённый состав сборной России:
Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА).
Защитники: Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Ожиганов («Ак Барс»).
Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все – СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба – «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Кузьменко (СКА).
- 4 ноября 2019
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