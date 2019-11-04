«Локомотив» проиграл дома «Адмиралу», пропустив пять шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» принимал в Ярославле «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба из Владивостока.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Александра Полунина гости ответили точным броском Василия Стрельцова. Во втором игровом отрезке в составе дальневосточного клуба дублем отметился Денис Вихарев, на что ярославцы ответили голом Михаила Сидорова. На 57-й минуте в ворота хозяев влетела четвёртая шайба — Владимир Бутузов укрепил преимущество гостей. Позже окончательный счёт установил Маркус Юнг.



«Адмирал» одержал вторую победу подряд, а «Локомотив» проиграл во второй раз в последних четырёх матчах. 12 ноября «железнодорожники» примут в Ярославле «Сибирь», а «моряки» 15-го числа примут во Владивостоке «Йокерит».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.