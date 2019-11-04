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«Локомотив» проиграл дома «Адмиралу», пропустив пять шайб

«Локомотив» проиграл дома «Адмиралу», пропустив пять шайб
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» принимал в Ярославле «Адмирал». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба из Владивостока.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Александра Полунина гости ответили точным броском Василия Стрельцова. Во втором игровом отрезке в составе дальневосточного клуба дублем отметился Денис Вихарев, на что ярославцы ответили голом Михаила Сидорова. На 57-й минуте в ворота хозяев влетела четвёртая шайба — Владимир Бутузов укрепил преимущество гостей. Позже окончательный счёт установил Маркус Юнг.

«Адмирал» одержал вторую победу подряд, а «Локомотив» проиграл во второй раз в последних четырёх матчах. 12 ноября «железнодорожники» примут в Ярославле «Сибирь», а «моряки» 15-го числа примут во Владивостоке «Йокерит».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Полунин (Ильенко, Да Коста) – 15:59' (5x5)   1:1 Стрельцов (Ибатуллин, Стрельцов) – 17:55' (5x5)   1:2 Вихарев (Альмквист, Бакош) – 23:41' (5x4)   2:2 Сидоров (Савченко, Санников) – 27:17' (5x5)   2:3 Вихарев (Осипов) – 32:05' (5x5)   2:4 Бутузов (Осипов, Воронин) – 56:41' (5x5)   2:5 Юнг (Альмквист) – 57:45' (en)
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