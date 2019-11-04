Пелино: игра «Локомотива» была далека от идеальной

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился мыслями после матча с «Адмиралом» (2:5).



«Адмирал» с тяжёлой победой. Приятно слышать от Сергея Светлова, что мы сегодня играли хорошо. Мы старались, но наша игра была далека от идеальной. «Локомотив» играл недостаточно хорошо, чтобы победить.



Каждый раз, когда мы проигрываем в одну шайбу и у нас большинство — не можем его реализовать, а затем пропускаем ещё. Думаю, сегодня именно это и повлияло на результат.



Причина, по которой тренер меняет звенья, одна — что-то идёт не так.

Мы ищем новые, удачные сочетания и надеемся, что в ближайшее время их найдём.



Магнус Пяаярви сегодня старался. У него был момент, когда он попал в штангу и не забил. Такое бывает, что шайба не идёт в ворота. То же было и с Найджелом Доусом. Мы верим, что Магнус ещё забьёт свои голы.



Конечно, нам бы хотелось вернуть в игру Егора Аверина, но он, к сожалению, пока не готов на сто процентов к тому, чтобы выйти на лёд», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.