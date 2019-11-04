НХЛ назвала трёх звёзд прошедшей недели
Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшей недели.
Первой звездой признан нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. В четырёх матчах прошедшей недели шведский хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
Второй звездой назван нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана. В трёх встречах минувшей недели чешский хоккеист забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу. В матче с «Калгари Флэймз» (4:2) Врана впервые в карьере забросил три шайбы на уровне НХЛ.
Замкнул тройку лучших хоккеистов голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит. В трёх матчах вратарь отразил 74 броска из 76 (97,4%) при коэффициенте надёжности 0,98 и одержал две победы.
Врана — о хет-трике: я просто стараюсь совершенствовать свой бросок
- 4 ноября 2019
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