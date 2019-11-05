«Детройт» потерпел третье поражение кряду, разгромно уступив «Нэшвиллу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду разгромно проиграл «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

Ключевым отрезком матча стал второй период, который завершился в пользу команды Питера Лавиолетта со счётом 5:0. Дублем отметился центральный нападающий Мэтт Дюшейн. После четвёртого пропущенного гола тренерский штаб «Ред Уингз» произвёл замену вратаря — Джонатан Бернье сменил Джимми Ховарда. Также во втором периоде нападающий «Детройта» Дилан Ларкин подрался с защитником «Нэшвилла» Райаном Эллисом.

«Красные крылья» потерпели третье поражение кряду. В свою очередь «хищники» прервали двухматчевую серию поражений.