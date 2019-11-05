«Детройт» потерпел третье поражение кряду, разгромно уступив «Нэшвиллу»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду разгромно проиграл «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.
Ключевым отрезком матча стал второй период, который завершился в пользу команды Питера Лавиолетта со счётом 5:0. Дублем отметился центральный нападающий Мэтт Дюшейн. После четвёртого пропущенного гола тренерский штаб «Ред Уингз» произвёл замену вратаря — Джонатан Бернье сменил Джимми Ховарда. Также во втором периоде нападающий «Детройта» Дилан Ларкин подрался с защитником «Нэшвилла» Райаном Эллисом.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Атанасиу (Гронек, Фильппула) – 02:34' (5x5) 1:1 Бонино (Хэмьюс) – 22:00' (5x5) 1:2 Туррис – 25:32' (5x5) 1:3 Сиссонс (Эллис, Ринне) – 26:34' (5x5) 1:4 Дюшейн (Экхольм) – 27:36' (5x5) 1:5 Дюшейн (Форсберг, Йози) – 38:30' (5x4) 1:6 Форсберг (Йози, Джохансен) – 46:52' (5x4)
«Красные крылья» потерпели третье поражение кряду. В свою очередь «хищники» прервали двухматчевую серию поражений.
«Детройт» проиграл шесть матчей кряду с общим счётом 9:27
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