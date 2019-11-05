Результаты матчей НХЛ за 4 ноября 2019 года

4 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Нью-Йорк Рейнджерс» был разгромлен «Оттавой Сенаторз» — 2:6. На счету форварда «Оттавы» Владислава Наместникова гол и результативная передача, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шестую шайбу в сезоне.

«Бостон Брюинз» сломил сопротивление «Питтсбург Пингвинз» — 6:4.

«Детройт Ред Уингз» на домашнем льду был разгромлен «Нэшвилл Предаторз» — 1:6.

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Аризоне Койотс» — 2:3 ОТ.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».