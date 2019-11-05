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Результаты матчей НХЛ за 4 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 4 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

4 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Нью-Йорк Рейнджерс» был разгромлен «Оттавой Сенаторз» — 2:6. На счету форварда «Оттавы» Владислава Наместникова гол и результативная передача, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шестую шайбу в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Какко (Фокс, Лемье) – 08:47' (5x5)   1:1 Пажо (Дюклер) – 14:56' (5x5)   1:2 Эннис (Шабо, Наместников) – 18:31' (5x3)   1:3 Хейнси (Ткачук, Бёдкер) – 24:12' (5x5)   1:4 Пажо – 31:43' (5x5)   1:5 Ткачук – 34:56' (5x5)   2:5 Панарин (Какко, Деанджело) – 37:34' (5x4)   2:6 Наместников (Браун, Пол) – 45:35' (5x4)

«Бостон Брюинз» сломил сопротивление «Питтсбург Пингвинз» — 6:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Дебраск – 05:24' (5x5)   2:0 Маршан (Хара, Пастрняк) – 13:05' (5x5)   3:0 Пастрняк (Маршан, Карло) – 24:22' (5x5)   3:1 Кагун (Макканн, Шульц) – 25:35' (5x5)   3:2 Бьюгстад (Летанг, Дюмулен) – 29:56' (5x5)   3:3 Раст (Малкин, Гальченюк) – 35:59' (5x5)   3:4 Марино – 39:57' (5x5)   4:4 Крюг (Маршан, Крейчи) – 48:14' (5x5)   5:4 Маршан – 58:03' (5x5)   6:4 Бержерон (Крейчи, Маршан) – 59:46' (en)

«Детройт Ред Уингз» на домашнем льду был разгромлен «Нэшвилл Предаторз» — 1:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Атанасиу (Гронек, Фильппула) – 02:35' (5x5)   1:1 Бонино (Хэмьюс) – 22:00' (5x5)   1:2 Туррис – 25:32' (5x5)   1:3 Сиссонс (Эллис, Ринне) – 26:34' (5x5)   1:4 Дюшейн (Экхольм) – 27:36' (5x5)   1:5 Дюшейн (Форсберг, Йози) – 38:30' (5x4)   1:6 Форсберг (Йози, Джохансен) – 46:52' (5x4)

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Аризоне Койотс» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Макдэвид (Драйзайтль) – 01:31' (5x5)   1:1 Грабнер – 03:30' (5x5)   1:2 Сёдерберг – 28:52' (5x5)   2:2 Хас (Беннинг, Расселл) – 55:19' (5x5)   2:3 Степан (Шмальц) – 62:01' (3x3)

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

Маршан — второй игрок в XXI веке, дважды набравший 5 очков в матче за 14 встреч
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