Захаров: за 15 лет Беларусь не вырастила ни одного игрока уровня НХЛ и даже КХЛ
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о проблемах в белорусском хоккее.
«Что касается сегодняшних ощущений, то работы очень много. В стране мало хоккеистов высокого класса. Наш хоккей за последние 15 лет не вырастил ни одного исполнителя уровня НХЛ и даже, пожалуй, КХЛ. Если не касаться „Динамо“. В межсезонье оттуда ушли на повышение Хенкель, Лисовец и Буйницкий. Остальные остались, и это говорит о мастерстве хоккеистов.
Цель сборной Беларуси на чемпионат мира 2020 года? Задача — занять место не ниже 12-го", — цитирует Захарова «Прессбол».
На ЧМ-2020, который пройдёт в Цюрихе и Лозанне, сборная Беларуси на правах страны-хозяина следующего мирового форума застрахована от понижения в классе.
Захаров — журналистам: мужики, ну что вы мне с этим списком отказников?
- 5 ноября 2019
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