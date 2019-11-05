Захаров: за 15 лет Беларусь не вырастила ни одного игрока уровня НХЛ и даже КХЛ

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о проблемах в белорусском хоккее.

«Что касается сегодняшних ощущений, то работы очень много. В стране мало хоккеистов высокого класса. Наш хоккей за последние 15 лет не вырастил ни одного исполнителя уровня НХЛ и даже, пожалуй, КХЛ. Если не касаться „Динамо“. В межсезонье оттуда ушли на повышение Хенкель, Лисовец и Буйницкий. Остальные остались, и это говорит о мастерстве хоккеистов.

Цель сборной Беларуси на чемпионат мира 2020 года? Задача — занять место не ниже 12-го", — цитирует Захарова «Прессбол».

На ЧМ-2020, который пройдёт в Цюрихе и Лозанне, сборная Беларуси на правах страны-хозяина следующего мирового форума застрахована от понижения в классе.