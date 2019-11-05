Захаров — журналистам: мужики, ну что вы мне с этим списком отказников?

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал вызов в национальную команду защитника «Витязя» Николая Стасенко.

«Стасенко входил в так называемый список отказников? Мужики, ну что вы мне с этим списком отказников? Я вот спросил у федерации: покажите мне этот список, есть он? Где написано, что тот отказался и этот? Дайте интервью. Покажите, кто сказал, мол, я не буду играть за сборную Беларуси, я россиянин. А то мы собираем…



Может, кстати, у тебя тоже какие-то вопросы по жизни? Сейчас у Шуневича спросим. К своим ребятам же надо лучше относиться. Не слышал, чтобы Стасенко отказывался играть за Беларусь. Мне Шапиро, или кто-то до него, пояснял так: у Николая проблемы с головой, ему надо было восстанавливаться.

Шайба попала в голову — требовался длительный период реабилитации. Как он может играть, если что-то там в голове замкнёт? Он в прошлом году собирался выступить на чемпионате мира, но получил травму. Так что давайте закрывать тему и обсуждать только тех хоккеистов, кто есть нынче на сборе. Вот завтра Николай приедет и зададите ему прямо вопрос. Я тоже хочу послушать, что он ответит», — цитирует Захарова «Прессбол».