Андрей Костицын — новый капитан минского «Динамо»

Нападающий Андрей Костицын стал новым капитаном минского «Динамо», информирует официальный сайт команды.



«Совместное решение генерального директора ХК «Динамо-Минск» Дмитрия Баскова и тренерского штаба основано на том, что Андрей Костицын – один из наиболее опытных и титулованных игроков в составе команды в настоящий момент. Именно он должен стать примером для нового поколения белорусских хоккеистов, демонстрируя настоящий профессионализм в матчах, тренировочном процессе, а также в повседневной жизни.



Также крайне важно, что Костицын способен помочь становлению молодых хоккеистов и их подготовке к чемпионату мира 2021 года, который пройдёт в Минске и Риге.



Мы просим команду и болельщиков оказать поддержку новому капитану и сплотиться вокруг него, чтобы помочь «Динамо» с честью выйти из сложной ситуации», — указано в заявлении клуба.