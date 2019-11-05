Экс-капитан «Бостона» — о 42-летнем Харе: он может поиграть ещё два-три года

Экс-капитан «Бостон Брюинз» Уэйн Кэшмен поделился мнением об игре 42-летнего защитника Здено Хары, сейчас носящего капитанскую нашивку в клубе.



«Сразу заметно, с каким уважением относятся к нему игроки. Они берут с него пример. Он сыграл полторы тысячи матчей в лиге. При этом проводил на льду не десять минут за встречу, а 25 или 30. И многого добился. Просто невероятно. Что бы он ни делал, он всегда старается изо всех сил. О нём говорят, что он ходит в тренажёрный зал каждый день, готовит себя к матчам, хочет отвечать всем требованиям современного хоккея.



Сейчас он стал меньше времени проводить на площадке, но я не вижу причин, которые бы могли помешать ему продлить карьеру ещё на два или три года. Он очень ответственно подходит к работе, умеет меняться. Посмотрите, как он выбирает позицию на льду. Хара — настоящий лидер. Это очевидно. Его психологический настрой великолепен. Ему порой даже не нужно ничего говорить. Другим игрокам достаточно побыть с ним рядом, чтобы понять, как он готовится, как он играет. Он всегда выкладывается на 100%. Если капитан работает так, то и все должны поступать», — цитирует Кэшмена официальный сайт НХЛ.