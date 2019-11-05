Купер: не спешим с возвращением Хедмана после травмы
Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал ситуацию с травмой шведского защитника Виктора Хедмана. Хедман не катается с 29 октября, когда получил травму нижней части тела.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Мы с ним не спешим. Я знаю лишь то, что он сам сказал о своем самочувствии. Он сказал, что чувствовал себя хорошо. Завтра у нас выходной, это преимущество. А следующая тренировка состоится уже вечером в четверг, так что обстоятельства складываются в его пользу. Посмотрим, что произойдет.
Если в четверг вы увидите его на синей линии в большинстве, то для вас это может стать ответом на вопрос», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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