«Даллас» обыграл «Колорадо». Ничушкин не забил в 84-м матче кряду в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский наадающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 16 минут и 26 секунд и не отметился результативными действиями.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил 14 минут игрового времени и не отметился результативными действиями, тем самым продлив безголевую серию в НХЛ до 84 матчей. Форвард Владислав Каменев сделал результативную передачу. Защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Даллас» одержал четвертую победу подряд. «Колорадо» в свою очередь потерпел пятое поражение кряду.