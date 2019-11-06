«Даллас» обыграл «Колорадо». Ничушкин не забил в 84-м матче кряду в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский наадающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 16 минут и 26 секунд и не отметился результативными действиями.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил 14 минут игрового времени и не отметился результативными действиями, тем самым продлив безголевую серию в НХЛ до 84 матчей. Форвард Владислав Каменев сделал результативную передачу. Защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, «Даллас» одержал четвертую победу подряд. «Колорадо» в свою очередь потерпел пятое поражение кряду.
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