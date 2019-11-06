Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Даллас» обыграл «Колорадо». Ничушкин не забил в 84-м матче кряду в НХЛ

«Даллас» обыграл «Колорадо». Ничушкин не забил в 84-м матче кряду в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский наадающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 16 минут и 26 секунд и не отметился результативными действиями.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил 14 минут игрового времени и не отметился результативными действиями, тем самым продлив безголевую серию в НХЛ до 84 матчей. Форвард Владислав Каменев сделал результативную передачу. Защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Даллас» одержал четвертую победу подряд. «Колорадо» в свою очередь потерпел пятое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дикинсон – 00:19' (5x5)   2:0 Факса (Сегин, А. Радулов) – 05:46' (5x5)   2:1 Комфер (Каменев, Макар) – 19:24' (5x5)   3:1 Факса (Клингберг, Линделль) – 30:54' (5x4)   4:1 Перри (Федун, Хэнли) – 46:49' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019