Гусев красиво реализовал буллит в матче с «Виннипегом». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды Джона Хайнса.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте первого периода, отличился центральный нападающий первого звена гостей Нико Хишир. Хозяева отыгрались в середине второго отрезка усилиями Эндрю Коппа. Исход матча решила серия буллитов, где точнее оказались «дьяволы». В составе «Дэвилз» попытки реализовали российский нападающий Никита Гусев и швед Йеспер Боквист.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NJ Devils on MSG

Вернувшийся в состав «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 12 минут 18 секунд, не отметившись результативными действиями. 27-летний Гусев не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с 25 октября. Россиянин пропустил три последние встречи «Дэвилз».