Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Колорадо» Каменев набрал первое очко в НХЛ с ноября 2018 года

Нападающий «Колорадо» Каменев набрал первое очко в НХЛ с ноября 2018 года
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Автором единственной шайбы «Колорадо» стал Джей Ти Комфер. Результативной передачей отметился Владислав Каменев. Российский нападающий набрал первое очко в НХЛ с 22 ноября 2018 года, когда забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (7:3). Каменев досрочно завершил сезон-2018/19 из-за тяжёлой травмы, а в нынешнем чемпионате провёл всего четыре матча.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ/

Российский наадающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 16 минут и 26 секунд и не отметился результативными действиями.

Каменев забил броском в касание. Этот гол повысит его шансы в «Колорадо»
Ему ещё рано возвращаться в Россию.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019