Нападающий «Колорадо» Каменев набрал первое очко в НХЛ с ноября 2018 года

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Автором единственной шайбы «Колорадо» стал Джей Ти Комфер. Результативной передачей отметился Владислав Каменев. Российский нападающий набрал первое очко в НХЛ с 22 ноября 2018 года, когда забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (7:3). Каменев досрочно завершил сезон-2018/19 из-за тяжёлой травмы, а в нынешнем чемпионате провёл всего четыре матча.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ/
Российский наадающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Форвард Денис Гурьянов провёл на площадке 16 минут и 26 секунд и не отметился результативными действиями.
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