Каменев забил броском в касание. Этот гол повысит его шансы в «Колорадо»

Владислав Каменев уехал за океан четыре года назад в статусе капитана юниорской и молодёжной сборной России. Неплохая позиция на драфте (42-й общий номер) и приличная статистика в АХЛ, казалось, дают ему все шансы для того, чтобы россиянин стал заметной фигурой и в НХЛ, но травмы и невезение едва не сгубили карьеру молодого форварда. За «Нэшвилл», которым он был задрафтован, Каменев провёл только два матча, а после обмена в «Колорадо» в первой же игре за новую команду он получил тяжёлый перелом руки.



Перед прошлым сезоном в прессе было много разговоров о Владиславе: все ожидали, что в новом сезоне он наконец-то заиграет. Каменев сыграл 23 матча, набрал 5 очков, получил травму плеча и снова оказался на грани.

Кто и как усилился в НХЛ. Обзор трансферов на Западе «Колорадо», «Нэшвилл» и «Даллас» — среди лучших. А вот «Эдмонтон» так и остался командой двух звёзд.

Летом Владислав подписал однолетний контракт с «Эвеланш» на минимальную сумму в $ 750 тыс. По признанию самого уроженца Орска, деньги не имели никакого значения — важнее была возможность остаться в НХЛ, где игры Каменева толком так и не увидели. Владислав говорил, что его звали вернуться в «Магнитку» и ему безумно надоело восстанавливаться после лечения (одних только операций на плече было две), но мечты заиграть в сильнейшей лиге мира он не оставил.



Предсезонный матч с «Вегасом» укрепил эту надежду. Владислава номинально выпускали на лёд лишь в неполном четвёртом звене, партнёром по которому стал 24-летний Майкл Джоли, но по игровому времени Каменев был вровень с Валерием Ничушкиным, которого отрядили в первую тройку к Ньето и Тинану.



И если Ничушкин (вот неожиданность!) не забил, то Каменев отметился симпатичным голом. На старте второго периода он подловил Малкольма Суббана на невнимательности и забил «Вегасу» точным броском в нижний угол — шайба немного срикошетила от ноги Дилана Кофлана и оказалась в воротах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Колорадо».

Этот гол стал для «Колорадо» победным, а для самого Каменева значил, возможно, даже больше, чем для команды. Не зря Владислав перед нынешним сезоном сменил игровой номер: освободив 91-й номер для Назема Кадри, россиянин взял себе 81-й в надежде, что он принесёт ему удачу.





н.

н.

з. Никита Задоров — игровое время 17.28, 2 броска, «0». Российские «лавины» в матче с «Вегасом»:н. Валерий Ничушкин — игровое время 18.06, 1 бросок, «0».н. Владислав Каменев — игровое время 18.00, 4 броска, 1 гол, «0».з. Никита Задоров — игровое время 17.28, 2 броска, «0».

«Влад Каменев… Этот парень должен был лучше проявить себе на предсезонке и в тренировочном лагере. Но он, как и Тимминс, пропустил очень много из-за травм, а восстановиться после долгого отсутствия очень непросто. Скорее всего, он всё-таки попадёт в основную команду и будет играть не за группу молодёжи, в которой он выступал в матче с «Вегасом», а в основе», — отмечает фанатский сайт Mile High Sticking.

Ничушкин идёт по стопам Якупова. А Ягр говорил, что он будет лучшим в мире «Валера, верим». Это было не про него, но всё может поменяться.

«Если бы он всю предсезонку отыграл так, как сегодняшний матч с «Вегасом», то мы все только о нём и говорили. Обсуждали бы, что он должен попасть в три первых звена, а не бороться за место в команде, как сейчас. Увы, он разочаровал», — отметил обозреватель DNVR Sports Эй Джей Хэйфли.



Следующий матч «Колорадо» проводит в воскресенье на выезде против «Далласа», и мы вправе ожидать Владислава в составе на эту игру, которая станет одной из последних перед стартом регулярного чемпионата.