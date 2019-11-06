Сергей Зубов возвращается в организацию «Далласа»

Знаменитый в прошлом защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов возвращается в клуб Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает клубный журналист Шон Шапиро со ссылкой на пресс-службу «Далласа», Зубов будет смотреть матчи «Далласа» и помогать советом генеральному менеджеру «Старз» Джиму Ниллу.

Сергей Зубов перешёл в «Даллас» в 1996 году, после чего выступал за клуб на протяжении 13 сезонов, вплоть до возвращения в Россию. Участник трёх матчей всех звёзд НХЛ (1998, 1999, 2000). В 2013 году, в год 20-летия «Даллас Старз», Зубов был избран болельщиками клуба в символическую сборную команды всех времён. Зубов, являющийся одним из лидеров в истории «Старз» по многим статистическим показателям, получил место в первой паре этой символической сборной.

Последним местом работы Зубова был хоккейный клуб «Сочи». 12 октября 2019 года Зубов был отправлен в отставку с должности главного тренера «леопардов».