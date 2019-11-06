Давыдов: сборной России будет трудно выиграть все три матча, учитывая состав

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Карьяла.

«Ожидания от сборной у нас, ветеранов, всегда одни — исключительно чемпионские. При этом есть понимание, что в Хельсинки команда вылетела в экспериментальном составе, многие лидеры нашего хоккея остались в России.

Евротур в последние годы — самый непредсказуемый турнир, фаворитов в нём не бывает. Наверное, чтобы хоть от чего-то оттолкнуться, ставка сделана на хозяев, ну и по традиции — на россиян. Если учесть тот состав, в котором наша сборная отправилась в Финляндию, трудно будет выиграть все три матча.

Важен не только результат, но и индивидуальная игра кандидатов. Главное — выиграть не Евротур, а чемпионат мира, на которых мы не знаем успеха уже пятилетку — с Минска-2014. Поэтому очень важно, чтобы выстрелил кто-то из молодых и сделал заявку на попадание на главный турнир года», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.