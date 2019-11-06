Юрзинов-мл.: постараемся объединить «Трактор», надо воевать за результат

Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями после первой тренировки в Челябинске.

«Эмоции, конечно, положительные. Часть ребят у нас играет сегодня за «Челмет», часть мы отдали в сборную. Надо немного времени, чтобы разобраться, посмотреть. Все ребята тренируются с желанием. Посмотрим, всё в наших руках.

Жизнь у нас всегда непростая, нам надо воевать и сражаться за результат. Постараемся с тренерами объединить команду. Хотел бы поблагодарить руководство за оказанное доверие. Спасибо, что пригласили, мы постараемся хорошо сработать.

Мы провели небольшое собрание в раздевалке, поговорили с ребятами. Есть у нас определённые взгляды, тезисы в плане тренировочного процесса, в плане самоподготовки, взаимоотношений в команде. Постараемся привнести какую-то философию, объединить ребят, чтобы они играли уверенно, какие-то психологические моменты, я считаю, сейчас очень важны.

Нам сейчас главное – выработать правильную тактику, разобраться в звеньях, посмотреть, кто из травмированных ребят придёт и сможет играть. Вопросов много, будем решать. Это наша работа», — цитирует Юрзинова-младшего пресс-служба клуба.