«Ак Барс» обменяет Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» совершит крупный обмен со СКА. В Санкт-Петербург отправится российский защитник Игорь Ожиганов, в обратном направлении проследуют защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов.

В нынешнем сезоне 27-летний Ожиганов принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Игорь забросил одну шайбу и сделал семь результативных передач. В межсезонье ЦСКА обменял права на Ожиганова в казанский клуб, взамен получив Иржи Секача.

27-летний Рукавишников отметился двумя голевыми передачами в 22 матчах, заработав показатель полезности «-2». Роман играл в СКА с сезона-2014/15.

31-летний Тихонов в этом сезоне провёл всего девять матчей, набрав 1 (1+0) очко при полезности «-2». Виктор выступал в «армейском» клубе на протяжении восьми сезонов с перерывом на игру в Северной Америке в течение сезона-2015/16.