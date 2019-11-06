Рирден: Самсонов будет основным вратарём в НХЛ. Вопрос лишь в том, когда

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о голкипере команды Илье Самсонове.



«У Самсонова есть все атрибуты классного голкипера, и в НХЛ он смотрится на своём месте. Вопрос не в том, станет ли он основным вратарём в этой лиге, вопрос лишь в том, когда это случится», — цитирует Рирдена официальный сайт лиги.



26 октября Самсонов отразил 29 бросков из 34 и впервые в карьере выиграл серию буллитов в НХЛ. «Вашингтон» признал россиянина лучшим игроком встречи, несмотря на то что он пропустил пять шайб.



После окончания матча Самсонов получил бейсбольный шлем, который вручается лучшему хоккеисту клуба. Всего в этом сезоне на счету Ильи пять побед в шести матчах при проценте отражённых бросков 91,5 и коэффициенте надёжности 2,38.

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