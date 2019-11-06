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Хедман: ехал в Швецию не для того, чтобы смотреть за тренировками со стороны

Хедман: ехал в Швецию не для того, чтобы смотреть за тренировками со стороны
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман рассказал о своём состоянии. Шведский хоккеист не тренировался с 29 октября, когда получил травму нижней части тела.

Вчера, 5 ноября, Хедман вернулся к тренировкам. Он находится в Швеции, где «молнии» продолжают подготовку к матчу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз».

«Тот факт, что я занимался на льду, вселяет оптимизм. Но в настоящий момент статус остаётся «со дня на день». Хотя шаг в верном направлении сделан. Когда я знал, что мы едем в Швецию, то явно не собирался смотреть за тренировками со стороны. Я занимался, и это было приятно», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 28-летний швед провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «-2».

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