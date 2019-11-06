Яковенко: обмен с «Ак Барсом» выгоден СКА, Ожиганов заиграет в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный менеджер Андрей Яковенко прокомментировал обмен игроками между питерским СКА и казанским «Ак Барсом». По информации «Чемпионата», в Казань переедут защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов, в обратном направлении отправится защитник Игорь Ожиганов.



«Обмен, который, на мой взгляд, более выгодный для СКА. Защитник Игорь Ожиганов прогрессирующий хоккеист и, уверен, что в питерском клубе он заиграет. Это игрок уровня сборной России. Игорь будет постоянно на виду у наставника национальной команды Алексея Кудашова. У него есть опыт выступления в НХЛ, сыграл там более 50 матчей. Может и шайбу подержать в меньшинстве, обладает мощным броском, что очень важно при игре в численном большинстве. Ещё одним важным фактором является то, что он хорошо ведёт силовую борьбу.



Пришедшие взамен в «Ак Барс» защитник Роман Рукавишников и нападающий Виктор Тихонов, игроки хорошие, поигравшие в сборной России, но их карьера в СКА несколько застопорилась, а в казанском клубе они вновь смогут выйти на привычный для себя высокий уровень», — цитирует Яковенко «Чемпионат».

Громкий обмен в КХЛ! СКА забирает Ожиганова у «Ак Барса» Казани достанутся два игрока.