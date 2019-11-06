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А. Костицын — о капитанстве: буду стараться улучшать лидерские качества

А. Костицын — о капитанстве: буду стараться улучшать лидерские качества
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Андрей Костицын прокомментировал своё назначение на роль капитана сборной Беларуси и минского «Динамо».

«Насчет сборной знал ещё утром. Михаил Михайлович Захаров сказал, что я буду капитаном на этом сборе. А чуть позже появилась и новость про «Динамо». Это большая честь, большая ответственность за команду. Нужно всех направлять в сторону хорошего результата. Буду стремиться улучшать свои лидерские качества, чтобы команда шла только вперёд.

С Михаилом Михайловичем разговаривали еще за месяц до сбора на тему моего приезда и договорились, что более подробно обсудим накануне международной паузы. После крайней игры «Динамо» созвонились с тренером, еще раз переговорили и решили, что приеду в сборную. Давно не был в национальной команде – все время что-то мешало», — цитирует форварда официальный сайт ФХРБ.

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