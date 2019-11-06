А. Свечников на тренировках учит партнёров трюку с голом из-за ворот

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников на тренировках учит партнёров, как забрасывать шайбы из-за ворот в лакросс-стиле. Учениками Свечникова стали Мартин Нечас и Уоррен Фёгеле. Напомним, недавно россиянин стал первым игроком, которому удался подобный трюк в матче Национальной хоккейной лиги. Свечников поразил ворота «Калгари Флэймз» (2:1).

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Каролины».



В текущем регулярном чемпионате НХЛ 19-летний Свечников принял участие в 15 матчах, записав на свой счёт 15 (6+9) баллов при показателе полезности "+4" и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на площадке около 16 минут за матч.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги