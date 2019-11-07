Первый гол в сезоне Барбашёва помог «Сент-Луису» победить «Эдмонтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» победил «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли. «Сент-Луис» одержал шестую победу подряд.

«Нефтяники» открыли счёт в матче на третьей минуте первого периода, реализовав большинство. Передачу Леона Драйзайтля на дальней штанге замкнул Коннор Макдэвид. Спустя три минуты «музыканты» в свою очередь реализовали лишнего, отличился Джейден Шварц.

Ключевым отрезком в матче стал второй период, в течение которого «Сент-Луис» забил дважды. Цели достигли броски Алекса Пьетранджело и Роберта Томаса. В заключительной трети Зак Кассиан смог вернуть интригу в матч, но на большее «Ойлерз» не хватило. Тайлер Бозак и Иван Барбашёв поразили пустые ворота. Для российского форварда этот гол стал первым в сезоне.