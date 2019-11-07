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Первый гол в сезоне Барбашёва помог «Сент-Луису» победить «Эдмонтон»

Первый гол в сезоне Барбашёва помог «Сент-Луису» победить «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» победил «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли. «Сент-Луис» одержал шестую победу подряд.

«Нефтяники» открыли счёт в матче на третьей минуте первого периода, реализовав большинство. Передачу Леона Драйзайтля на дальней штанге замкнул Коннор Макдэвид. Спустя три минуты «музыканты» в свою очередь реализовали лишнего, отличился Джейден Шварц.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Смит) – 02:46' (5x4)   1:1 Шварц (Пьетранджело, Перрон) – 06:02' (5x4)   1:2 Пьетранджело (О'Райлли, Шенн) – 27:09' (5x4)   1:3 Томас (Шварц, Фолк) – 35:18' (5x5)   2:3 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 51:02' (5x5)   2:4 Бозак – 59:01' (en)   2:5 Барбашев – 59:27' (en)

Ключевым отрезком в матче стал второй период, в течение которого «Сент-Луис» забил дважды. Цели достигли броски Алекса Пьетранджело и Роберта Томаса. В заключительной трети Зак Кассиан смог вернуть интригу в матч, но на большее «Ойлерз» не хватило. Тайлер Бозак и Иван Барбашёв поразили пустые ворота. Для российского форварда этот гол стал первым в сезоне.

«Сент-Луис» забил победный гол в матче с «Ванкувером» после выхода «три в ноль»
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