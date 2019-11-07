Павел Бучневич впервые за месяц набрал больше одного очка в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.



Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Сперва Бучневич помог отличиться американскому защитнику Тони Деанджело, а затем американскому форварду Крису Крайдеру.



Российский форвард во второй раз в сезоне набрал больше одного очка. Первый такой случай был зафиксирован 5 октября в ходе матча с «Оттавой Сенаторз» (4:1), когда Бучневич отдал две результативные передачи.



В нынешнем сезоне уроженец Череповца провёл 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету две заброшенные шайбы и восемь голевых передач.

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