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Павел Бучневич впервые за месяц набрал больше одного очка в матче НХЛ

Павел Бучневич впервые за месяц набрал больше одного очка в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился двумя голевыми передачами во втором отрезке. Для этого россиянину потребовалось 99 секунд. Сперва Бучневич помог отличиться американскому защитнику Тони Деанджело, а затем американскому форварду Крису Крайдеру.

Российский форвард во второй раз в сезоне набрал больше одного очка. Первый такой случай был зафиксирован 5 октября в ходе матча с «Оттавой Сенаторз» (4:1), когда Бучневич отдал две результативные передачи.

В нынешнем сезоне уроженец Череповца провёл 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету две заброшенные шайбы и восемь голевых передач.

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