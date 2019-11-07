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«Сент-Луис» установил клубный рекорд, забив дважды в меньшинстве за 26 секунд

«Сент-Луис» установил клубный рекорд, забив дважды в меньшинстве за 26 секунд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» победил «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли. «Сент-Луис» одержал шестую победу подряд.

Календарь «Сент-Луиса» в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20

В концовке встречи подопечные Крэйга Берюбе дважды с интервалом в 26 секунд огорчили соперников точными бросками в пустые ворота. В этот моменты «музыканты» играли в численном меньшинстве. Таким образом, они установили клубный рекорд, забросив две шайбы в меньшинстве за такой короткий временной промежуток.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв установил окончательный счёт в матче. Для российского форварда этот гол стал первым в сезоне.

«Сент-Луис» забил победный гол в матче с «Ванкувером» после выхода «три в ноль»
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