Панарин догнал Кучерова по количеству очков за первые пять сезонов в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Куинна.
Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. 28-летний хоккеист набрал 334 (123+211) очка за первые пять сезонов (2015-й — настоящее время) в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю Панарин догнал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, набравшего 334 очка с 2013 по 2018 год.
Больше всего очков среди россиян за первые пять сезонов в лиге набрал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В период с 2005 по 2010 год он записал на свой счёт 529 очков.
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