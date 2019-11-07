Панарин — о победе: «Рейнджерс» сыграли проще и не допустили грубых ошибок

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (5:1). В этой встрече россиянин забросил шайбу и отдал голевую передачу.



«Мы сыграли гораздо проще и не допустили грубых ошибок. Очень важно, что команде удалось одержать победу», — цитирует Панарина New York Post.



В 13 матчах чемпионата на счету Артемия семь голов и семь передач. Таким образом, в нынешнем чемпионате Артемий набирает 1,08 очка за матч. Панарин выдал в «Рейнджерс» один из лучших стартов карьеры за последние 10 лет.



Первое место в этом рейтинге занимает Мариан Габорик. В сезоне-2009/10 словацкий форвард в первых 13 матчах за «Рейнджерс» набрал 19 очков (1,46). Второе место занимает Вацлав Проспал, в том же сезоне набиравший в среднем за матч 1,23 очка. В топ-5 также входят Райан Спунер (1,08 очка за матч в сезоне-2017/18) и Павел Бучневич (1,00; сезон-2016/17).

У Панарина уже шесть матчей с очками! Они с Бучневичем тащат «Рейнджерс» Русские форварды — лучшие бомбардиры команды с Бродвея.