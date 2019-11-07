Якубов: при обмене Мусина на Лещенко исходили из интересов клуба и игроков

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен защитника Дамира Мусина в «Спартак» на форварда Вячеслава Лещенко.

«При обмене Дамира Мусина на Вячеслава Лещенко мы исходили как из интересов клуба, так и самих игроков. Мы рассчитываем на Вячеслава как скоростного нападающего, способного выполнять большой объём работы, с серьёзным опытом выступления в КХЛ и обладающего лидерскими качествами», – цитирует Якубова пресс-служба клуба.

Лещенко — воспитанник «Кристалла». В профессиональной карьере выступал за команды «Атлант» (Мытищи), «Спартак» (Москва). Всего в КХЛ сыграл 269 матчей и набрал 92 (41+51) очка. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Лещенко одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи при показателе полезности «+4».



25-летний Мусин в сезоне-2019/20 принял участие в одном матче регулярного чемпионата КХЛ. Он не сумел отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-2».