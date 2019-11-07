Якубов: при обмене Мусина на Лещенко исходили из интересов клуба и игроков

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал обмен защитника Дамира Мусина в «Спартак» на форварда Вячеслава Лещенко.
«При обмене Дамира Мусина на Вячеслава Лещенко мы исходили как из интересов клуба, так и самих игроков. Мы рассчитываем на Вячеслава как скоростного нападающего, способного выполнять большой объём работы, с серьёзным опытом выступления в КХЛ и обладающего лидерскими качествами», – цитирует Якубова пресс-служба клуба.
Лещенко — воспитанник «Кристалла». В профессиональной карьере выступал за команды «Атлант» (Мытищи), «Спартак» (Москва). Всего в КХЛ сыграл 269 матчей и набрал 92 (41+51) очка. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего Лещенко одна заброшенная шайба и четыре результативные передачи при показателе полезности «+4».
25-летний Мусин в сезоне-2019/20 принял участие в одном матче регулярного чемпионата КХЛ. Он не сумел отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-2».
- 7 ноября 2019
-
18:15
-
18:00
-
17:32
-
17:15
-
17:00
-
16:35
-
16:09
-
15:56
-
15:53
-
15:22
-
14:58
-
14:34
-
14:08
-
13:49
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:02
-
12:49
-
12:17
-
12:08
-
11:54
-
11:35
-
11:20
-
10:55
-
10:27
-
10:13
-
09:52
-
09:29
-
09:04
-
08:50
-
08:25
-
08:07
-
07:45
-
07:23