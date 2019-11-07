Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с Германией

Федерация хоккея России объявила состав олимпийской сборной на матч с Германией. Команда Олега Браташа матчем с хозяевами турнира стартует на традиционном Кубке Германии. Начало — в 21:45 мск.
30, Илья Коновалов (1, Андрей Тихомиров);
7, Артём Волков – 6, Егор Зайцев, 83, Владимир Брюквин (А) – 47, Игумнов Иван – 10, Сергей Толчинский;
22, Вадим Кудако – 44, Владислав Провольнев, 26, Даниил Вовченко – 16, Владислав Кодола – 14, Кирилл Воронин;
12, Андрей Ермаков – 5, Дмитрий Юдин (К), 71, Святослав Гребенщиков – 19, Георгий Иванов – 24, Павел Порядин;
88, Илья Карпухин – 59, Егор Воронков, 66, Данил Веряев – 58, Даниил Ильин (А) – 15, Максим Цыплаков.
В первом матче игрового дня встречались национальные команды Швейцарии и Словакии. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу швейцарцев.
- 7 ноября 2019
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