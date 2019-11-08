37-летний Лундквист отразил 45 бросков. Он больше года не играл спаренные матчи

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

Главным героем матча снова голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. 37-летний голкипер отразил 45 бросков из 47, пропустив обе шайбы после рикошетов. Шведский вратарь одержал вторую победу кряду, отразив в общей сложности за матчи с «Детройт Ред Уингз» и «Каролиной» 80 бросков.

Примечательно, что в последний раз шведский голкипер сыграл спаренные матчи (два матча за два дня) в октябре 2018 года. С тех пор в подобных ситуациях он неизменно до настоящего момента делил нагрузку с российским голкипером Александром Георгиевым.