37-летний Лундквист отразил 45 бросков. Он больше года не играл спаренные матчи
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дэвида Куинна.
Главным героем матча снова голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. 37-летний голкипер отразил 45 бросков из 47, пропустив обе шайбы после рикошетов. Шведский вратарь одержал вторую победу кряду, отразив в общей сложности за матчи с «Детройт Ред Уингз» и «Каролиной» 80 бросков.
Примечательно, что в последний раз шведский голкипер сыграл спаренные матчи (два матча за два дня) в октябре 2018 года. С тех пор в подобных ситуациях он неизменно до настоящего момента делил нагрузку с российским голкипером Александром Георгиевым.
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