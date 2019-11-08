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Овечкин вышел на седьмое место в НХЛ по матчам с двумя и более голами

Овечкин вышел на седьмое место в НХЛ по матчам с двумя и более голами
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль и сделал результативную передачу. Для 34-летнего россиянина это 136-й матч за карьеру, в котором он забросил не менее двух шайб. По этому показателю он вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ, обойдя канадца Майка Гартнера (135).

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал два очка, забив гол и сделав результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский пропустил пять голов.

Таким образом, «Флорида» потерпела первое поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь одержал пятую победу подряд.

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